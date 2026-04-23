Omicidio nel Cagliaritano 23enne ucciso con un colpo di pistola

Nella notte a Monserrato, nel Cagliaritano, un giovane di 23 anni è stato colpito e ucciso con un colpo di pistola. La vicenda è avvenuta in un'area residenziale e sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi. Non sono ancora note le circostanze precise dell’evento né eventuali responsabili. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

CAGLIARI, 23 APR - Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il muratore, residente a Villacidro, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini. Tutta l'area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici nel tentativo di trovare indizi utili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola Notizie correlate Ucciso con colpo di pistola in sala slot: 18enne condannato a 20 anni per l’omicidio di Davide CarbisieroTempo di lettura: < 1 minuto Il gup del tribunale per i Minorenni di Napoli Filomena Capasso ha condannato a 20 anni di carcere il 18enne Francesco... Bra, 25enne albanese ucciso con un colpo di pistolaIl corpo di un 25enne albanese, residente a Santa Vittoria d’Alba (Cuneo), è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, su un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola; Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola: cos'è successo; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola. Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistolaUn ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono ... gazzettadelsud.it Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola- CAGLIARI, 23 APR - Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al ... notizie.tiscali.it Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola x.com Il 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo, lungo la Pedemontana. Nello schianto era morta la maestra 43enne Domenica Russo. Ora la Procura ha chiesto il processo per l’autista del bus per omicidio colp - facebook.com facebook