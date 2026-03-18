La Corte di Assise di Appello di Ancona ha confermato l’ergastolo per Tarik El Ghaddassi, 43 anni, condannato per aver ucciso a botte la moglie, Ilaria Maiorano, di 41 anni, a Osimo. La sentenza arriva dopo che la stessa corte, nell’aprile scorso, aveva già stabilito la stessa condanna in secondo grado. La decisione della Cassazione riguarda ora il ricorso presentato dall’imputato.

Uccise a botte la moglie 41enne Ilaria Maiorano a Osimo Tarik El Ghaddassi, 43 anni. La Corte di Assise di Appello di Ancona, presieduta dal presidente Luigi Catelli, nell’aprile scorso l’ha condannato all’ergastolo anche in secondo grado. Oggi è in programma l’udienza in Cassazione dove è stato fatto ricorso. L’esito è atteso per domani. Il femminicidio si era consumato in casa, in un casolare di campagna a Padiglione di Osimo, la notte tra il 10 e l’11 ottobre 2022. L’indagine portata avanti dai carabinieri aveva consentito di raccogliere, in tempi rapidissimi, come hanno detto gli stessi militari dal comando locale, plurimi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise a botte la moglie. La Cassazione decide sull’ergastolo a Tarik

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