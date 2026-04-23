Oroscopo di venerdì 24 aprile 2026 di Ginny | Venere in Gemelli dona amore ai segni d'aria

Venerdì 24 aprile 2026 porta con sé un quarto di Luna in Leone e il transito di Venere nei Gemelli. Questi eventi influenzano i segni d’aria, portando maggiore vivacità nelle emozioni e nel modo di relazionarsi. La presenza della Luna in Leone si combina con il movimento di Venere, creando un’atmosfera più dinamica e articolata nel corso della giornata.

Nell'oroscopo di venerdì 24 aprile 2026 c'è il quarto di Luna in Leone e la Venere che passa in Gemelli: vivacità anche nelle emozioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’oroscopo di venerdì 10 aprile 2026 di Ginny: tanto amore per Capricorno e ToroNell'oroscopo di venerdì 10 aprile 2026 Marte entra in Ariete, e ci fa subito capire che cosa sia la competizione: tante energie bellicose mentre... Oroscopo dell'amore: come cambiano le relazioni con Venere in Gemelli dal 24 aprile 2026L'oroscopo dell'amore di questa settimana ruota intorno a un cambio di stagione sentimentale: venerdì 24 aprile Venere lascia il Toro ed entra in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Oroscopo venerdì 24 aprile 2026; Oroscopo settimana dal 20 al 26 aprile 2026: previsioni amore, lavoro e benessere; Oroscopo di venerdì 24 aprile 2026: Ariete impulsivo, Sagittario disorientato, Toro affidabile. Pesci? Non riesce a sbloccarsi; 24 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco. Oroscopo di venerdì 24 aprile 2026 di Ginny: Venere in Gemelli dona amore ai segni d’ariaNell'oroscopo di venerdì 24 aprile 2026 c'è il quarto di Luna in Leone e la Venere che passa in Gemelli: vivacità anche nelle emozioni ... fanpage.it Oroscopo di Paolo Fox del 24 aprile: Pesci con il fiato cortoSecondo l’oroscopo di Paolo Fox del 24 aprile, i Pesci dovrebbero dare priorità al benessere senza però perdere di vista gli obiettivi, mentre i nativi del Toro possono ottenere grandi risultati nelle ... ilsipontino.net Momento difficile per I Capricorno. Sappiamo che siete persone dalle scelte forti e decise, ma in questo periodo in amore dovete cercare di mediare. L’oroscopo di giovedì 23 è su RaiPlay link al primo commento - facebook.com facebook