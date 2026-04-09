L'oroscopo di venerdì 10 aprile 2026 di Ginny | tanto amore per Capricorno e Toro

Venerdì 10 aprile 2026, l’oroscopo di Ginny segnala un’attenzione particolare per i segni del Capricorno e del Toro, con una forte presenza di sentimenti positivi. Nel frattempo, Marte entra nel segno dell’Ariete, portando con sé un aumento di energia e spirito competitivo. Il Sole e la Luna sono in opposizione, creando tensioni astrali che influenzano le dinamiche quotidiane.