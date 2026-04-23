Oroscopo del weekend 25 e 26 aprile 2026 | Urano entra in Gemelli e apre il ponte

L'oroscopo del weekend 25 e 26 aprile 2026 indica che Urano entra nel segno dei Gemelli, creando un'energia diversa nel cielo. La posizione di questa pianeta influenzerà le persone che avranno a che fare con comunicazione, scambi e pensieri rapidi. Nel frattempo, si preparano le condizioni per il ponte del primo maggio, con alcune situazioni che potrebbero richiedere maggiore attenzione. È un fine settimana che anticipa cambiamenti e nuove possibilità.

L'oroscopo del weekend 25 e 26 aprile 2026 parla di prove generali per il ponte del 1° maggio, con un cielo che accelera e cambia pelle nel giro di ventiquattr'ore: Venere è appena entrata in Gemelli, Urano si prepara a seguirla fra sabato sera e domenica all'alba, e l'aria è quella degli incontri leggeri, dei messaggi inaspettati, delle prime terrazze che riaprono in città. Firma: Artemide – Aggiornato il 23 aprile 2026 Un weekend di ritmo vivace, con due picchi ben distinti. Sabato sera Venere e Urano si incontrano in Gemelli e portano l'aria del colpo di scena gentile: basta un messaggio fuori dai piani, un invito dell'ultimo momento, una conversazione iniziata per caso, e la serata cambia rotta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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