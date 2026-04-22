Oroscopo Urano in Gemelli del 26 aprile 2026 | la classifica e le previsioni per tutti i segni

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2026, Urano transita dal Toro ai Gemelli, un evento che si verifica circa ogni ottant'quattro anni. Questo passaggio segna l'inizio di un ciclo di sette anni caratterizzato da cambiamenti nelle comunicazioni, negli scambi di informazioni e nelle attività legate ai viaggi brevi e all’istruzione. Durante questa fase, si prevede un’influenza significativa su vari aspetti legati alla comunicazione e alla circolazione delle idee.

L'oroscopo del 26 aprile 2026 ruota tutto intorno a un passaggio che capita ogni 84 anni: poco dopo la mezzanotte di domenica Urano lascia il Toro ed entra in Gemelli, aprendo sette anni di piccole rivoluzioni su parole, scambi, informazione, viaggi brevi, scuola. A quattro giorni dall'evento, con il ponte del 1° maggio all'orizzonte, il cielo inizia già a vibrare: qui trovate le previsioni per tutti i segni, a partire dai tre più toccati dal cambio. Firma: Artemide – Aggiornato il 22 aprile 2026 Urano è il pianeta che scuote le abitudini e libera ciò che era bloccato. Dal 2018 era in Toro e ci ha costretti a ripensare denaro, corpo, ecologia, possesso; ora cambia registro e si installa in Gemelli, il segno dell'aria, della parola, della curiosità.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo Urano in Gemelli del 26 aprile 2026: la classifica e le previsioni per tutti i segni Notizie correlate Classifica oroscopo: i 3 segni più toccati dall'arrivo di Urano in Gemelli il 26 aprile 2026Domenica 26 aprile, poco dopo la mezzanotte, Urano lascia il Toro ed entra in Gemelli: un passaggio che capita ogni 84 anni e che apre sette anni di... Oroscopo della settimana 20-26 aprile 2026, tutti i segni: classifica, transiti e previsioni positiveL'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 cambia tono da oggi: il Sole entra in Toro nelle prime ore del mattino e inaugura una fase più... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Taurus Season 2026: significato, simbologia e effetti sui 12 segni zodiacali del Sole in Toro dal 20 aprile al 21 maggio; Oroscopo settimana dal 20 al 26 aprile 2026: previsioni amore, lavoro e benessere; Oroscopo della settimana: il cielo cambia frequenza; Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 15 aprile | Tutti i segni. Classifica oroscopo: i 3 segni più toccati dall'arrivo di Urano in Gemelli il 26 aprile 2026Classifica oroscopo: i 3 segni più toccati dall'arrivo di Urano in Gemelli il 26 aprile 2026. Un passaggio che capita ogni 84 anni, letto segno per segno. msn.com Oroscopo Gemelli: le previsioni di Simon and the Stars della settimana dal 21 al 28 aprile 2026L'oroscopo per il segno di Gemelli dal 21 al 28 aprile 2026 di Simon & the Stars, l’astro-blogger più amato dal web, e astrologo meraviglioso di Elle. Primo quarto di Luna in Leone Il Primo Quarto è s ... elle.com URANO IN GEMELLI - SEGNO PER SEGNO Questa nuova puntata del CIELO DELLA SETTIMANA è dedicata ad un cambio di guardia molto importante. Mi riferisco ad Urano che dal 26 aprile 2026 entra definitivamente in Gemelli. Come al solito mi raccom - facebook.com facebook Ogni cielo ha le sue promesse, ogni firmamento svela e confessa preferenze o priorità. Aprile, ad esempio, celebra passioni ed entusiasmi, quelli che poi Urano metterà in atto. Ecco come e per chi x.com