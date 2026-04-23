Oro e crisi | la strategia del lusso punta tutto sull’Asia

In risposta alla crisi mediorientale, il Damiani Group ha deciso di spostare parte delle sue attività commerciali verso il Giappone e la Corea. La strategia mira a rafforzare la presenza nel mercato asiatico, un’area in cui il settore del lusso continua a registrare crescita. La scelta riguarda principalmente la distribuzione e le operazioni di vendita, con l’obiettivo di diversificare i punti di riferimento e ridurre la dipendenza dai mercati tradizionali.

? Cosa sapere Damiani Group sposta le operazioni commerciali verso Giappone e Corea per contrastare la crisi mediorientale.. La diversificazione verso l'Asia protegge i volumi del settore orafo dalla volatilità geopolitica.. Il vicepresidente di Damiani Group, Giorgio Damiani, ha delineato oggi le prospettive del settore orafo a fronte della crisi in Medio Oriente, sottolineando la necessità di una rapida diversificazione verso i mercati asiatici come Giappone e Corea. Le tensioni geopolitiche che colpiscono il Medio Oriente stanno imponendo nuove strategie di navigazione opera nel lusso. Durante un intervento su Radio Gold, il vertice di Damiani ha spiegato che, nonostante l’attuale periodo di instabilità e le fluttuazioni che caratterizzano i mercati, il comparto della gioielleria sta vivendo una fase di crescita rilevante.🔗 Leggi su Ameve.eu

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