La Sicilia punta sull' Asia le imprese dell' Isola protagoniste al Sial India | Guardiamo verso nuovi mercati

La Sicilia si prepara a rafforzare la propria presenza sui mercati asiatici, con un focus particolare sul settore agroalimentare. Le imprese dell’isola partecipano a eventi come il Sial India, dove cercano nuove opportunità di crescita e collaborazione. Questa strategia mira a diversificare le fonti di approvvigionamento e a promuovere i prodotti locali a livello internazionale.

La Sicilia guarda con decisione ai mercati asiatici e rafforza il proprio percorso di internazionalizzazione. Il dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana promuove una missione imprenditoriale in occasione della settima edizione di Sial India, in programma dal 10 al 12 aprile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sicilia: 3 milioni di euro per l’export, imprese supportate verso nuovi mercati globali entro il 2026.L’assessorato regionale delle Attività produttive della Sicilia ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere l’espansione delle imprese siciliane sui...

Al Waicf 2026 le imprese venete dell'innovazione conquistano Cannes da protagonisteTrecentoventi relatori internazionali, 220 aziende espositrici, oltre 250 convegni strategici, per un pubblico di circa 10 mila persone tra...

Temi più discussi: Innovazione, Tamajo: La Sicilia punta su IA e PMI per competere a livello globale; Elezioni amministrative, si punta sull'old style: Sodano e Adamo già candidati, manca ancora l'intesa a Enna; Digitale e IA, la Regione punta su imprese e talenti: Tamajo annuncia investimenti; Professionisti, Il punto sull'ultimo turno delle siciliane.

La Sicilia punta sulla crescita digitale, 52 progetti per 484 milioni col bando StepIl bando, gestito dal dipartimento delle Attività produttive, è rivolto al sostegno di programmi di investimento nei settori strategici delle tecnologie digitali, del deep tech, delle biotecnologie e ... blogsicilia.it

La Sicilia punta sul south working: 54 milioni di euro per nuove assunzioni in modalità agileLa Regione Siciliana mette sul piatto un investimento massiccio per rivoluzionare il mercato del lavoro locale e contrastare lo spopolamento. La Giunta regionale ha dato il via libera a un piano da 18 ... start-news.it

Il Sial India fa parte del Piano fieristico approvato nelle scorse settimane - facebook.com facebook