Lo scorso 9 aprile 2026, il Papa Leone XIV ha incontrato in modo riservato a Chicago l’esperto di strategia democratica. La notizia ha suscitato numerose discussioni sui social media statunitensi, con molti utenti che si sono interrogati sulle implicazioni di un eventuale coinvolgimento del Papa in politica. Sebbene tecnicamente potrebbe candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, la possibilità che ciò avvenga rimane molto bassa.

Quando Papa Leone XIV ha incontrato a porte chiuse lo stratega democratico David Axelrod il 9 aprile 2026 a Chicago, i social media americani si sono scatenati con speculazioni di ogni tipo. L’ex consigliere senior del presidente Barack Obama che incontra il pontefice nella primavera prima delle elezioni di metà mandato ha fatto pensare a molti che si stesse preparando qualche grande annuncio politico. Christopher Hale, attivista democratico e autore del sito Substack “Letters from Leo”, ha condiviso la notizia dell’incontro con i suoi oltre 65.000 follower su X. Le risposte non si sono fatte attendere: Keith Nagy, responsabile comunicazioni...🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Papa Leone presidente degli USA? Perché tecnicamente potrebbe candidarsi (ma non lo farà mai)

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Papa Leone XIV torna a vivere nell’appartamento papale (ma non è una vera casa): ecco perchéA Roma i simboli contano: Leone XIV tornerà ad abitare nell’appartamento papale, ma non è una casa come le altre.