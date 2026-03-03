Carezze baci e mani sotto i vestiti delle bambine a lezione di karate | arrestato il maestro insospettabile

Un insegnante di karate è stato arrestato a Bologna con l’accusa di aver toccato più volte le bambine durante le lezioni. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe compiuto gesti inappropriati come carezze, baci e contatti sotto i vestiti delle minori. Le autorità hanno fermato il maestro, che insegnava nelle strutture della città. Le bambine coinvolte sono state ascoltate dagli investigatori.

Bologna, 3 marzo 2026 – Avrebbe più volte allungato le mani sulle bambine a cui faceva lezioni di karate. Carezze spinte, sia sopra che sotto i vestitini, e baci, quando nessuno lo poteva vedere. Un cinquantaseienne bolognese è stato arrestato venerdì pomeriggio dalla Squadra Mobile a seguito di un’indagine partita dalla segnalazione dei genitori di una delle bambine che frequentavano la palestra in provincia dove l’uomo insegnava arti marziali. GERMOGLI PH: 18 GENNAIO 2026 EMPOLI EVACUAZIONE SECONDO ORDIGNO BELLICO BOMBA AL CANTIERE DEL NUOVO TEATRO FERRUCCIO OPERAZIONE ESERCITO REPARTO GENIO FERROVIARIO BOLOGNA CONTROLLO E CHIUSURA VARCHI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE POLIZIA CARABINIERI ESERCITO Â© TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Almeno quattro le vittime del maestro di karate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

