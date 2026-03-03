Molestie e mani sotto i vestiti delle allieve durante la lezione di karate arrestato il maestro

Un istruttore di karate di Bologna è stato arrestato con l’accusa di aver molestato alcune allieve minorenni durante le lezioni. Le autorità hanno eseguito l’arresto dopo aver ricevuto segnalazioni e aver avviato le indagini. L’uomo, al momento, si trova in custodia e le indagini sono ancora in corso per chiarire l’accaduto.

Un istruttore bolognese è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale sulle allieve minorenni durante la lezione di karate. Il maestro, secondo quanto emerge dalle denunce, avrebbe abusato di almeno 4 ragazzine, ma le indagini vanno avanti per capire se siano state di più le vittime negli anni dal 2024 al 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it Carezze, baci e mani sotto i vestiti delle bambine a lezione di karate: arrestato il maestro insospettabileBologna, 3 marzo 2026 – Avrebbe più volte allungato le mani sulle bambine a cui faceva lezioni di karate. Carezze spinte e baci alle bambine a cui faceva lezione: arrestato maestro di karateBologna, 3 marzo 2026 – Avrebbe più volte allungato le mani sulle bambine a cui faceva lezioni di karate.