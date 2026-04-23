Orion 2 pronta al lancio | il MiniLab parte per il Kennedy Space Center

Oggi si svolge il trasferimento del MiniLab 1.0 al Kennedy Space Center, in vista del lancio della missione Orion 2. Il contenitore contiene l’esperimento ORION 2, focalizzato sulla ricerca sugli ovociti, ed è stato inviato questa mattina. Le operazioni sono finalizzate alle verifiche di sicurezza e alle procedure di certificazione prima della partenza. La missione prevede l’invio di questa strumentazione nello spazio per studi scientifici.

La missione Orion 2 in partenza. Stamattina il MiniLab 1.0, contenente l’esperimento ORION 2, terzo sul filone di ricerca sugli ovociti, sarà spedito al Kennedy Space Center per le ultime attività di safety e certificazione. Il lancio della missione, sesta del Gruppo Space Factory, è previsto il prossimo 12 maggio. La missione Orion 2 entra nella fase finale delle operazioni pre-lancio. Questa mattina il MiniLab 1.0, che contiene l’esperimento Orion 2 dedicato alla ricerca sugli ovociti in microgravità, sarà inviato al Kennedy Space Center per le ultime verifiche di sicurezza e certificazione. Si tratta del terzo esperimento lungo il filone...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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