Al Kennedy Space Center è iniziato il conto alla rovescia per il lancio di Artemis II, la prima missione con equipaggio del programma Artemis che prevede un volo in orbita intorno alla Luna. La partenza è prevista nelle prossime ore e rappresenta il primo passo di un nuovo progetto spaziale con astronauti a bordo, destinato a raggiungere questa soglia storica.

“Una missione epica” che segnerà una nuova frontiera. È ufficialmente iniziato al Kennedy Space Center il conto alla rovescia per il lancio della missione Artemis II, il primo volo con equipaggio del programma Artemis destinato all’orbita lunare. Il decollo è previsto per le 18.14 ora locale del primo aprile (le 00.24 del 2 aprile in Italia), segnando un passaggio cruciale nel ritorno dell’umanità nello spazio profondo, a oltre mezzo secolo dalle missioni Apollo. Il via alle operazioni è stato dato dal Centro di controllo lanci “Rocco Petrone”, intitolato all’ingegnere di origine italiana che fu direttore del programma Apollo, sottolineando il legame storico tra le due grandi stagioni dell’esplorazione lunare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una missione epica”, gli astronauti pronti a una nuova frontiera. Iniziato il conto alla rovescia al Kennedy Space Center

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