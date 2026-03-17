Artemis II | dal Kennedy Space Center aggiornamento rollout e lancio Aprile 2026

Le operazioni presso il Kennedy Space Center in Florida sono state soggette a una riorganizzazione dei tempi per assicurare la corretta preparazione dei sistemi di volo della missione Artemis II. Il rollout e il lancio sono ora programmati per aprile 2026, secondo le ultime comunicazioni della NASA. La pianificazione delle attività si è adattata alle esigenze tecniche e logistiche della missione.

(Adnkronos) – Le operazioni presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida hanno subito una ricalibrazione temporale per garantire l'integrità dei sistemi di volo della missione Artemis II. I team tecnici hanno fissato a venerdì 20 marzo la nuova data per il rollout del vettore dal Vehicle Assembly Building (VAB) verso la rampa di lancio 39B. Nonostante lo slittamento di ventiquattro ore rispetto alla pianificazione precedente, resta confermata la possibilità di un primo tentativo di lancio per mercoledì 1 aprile, all'apertura della finestra prevista. Il rinvio è stato determinato dalla necessità di intervenire su un componente specifico del sistema di sicurezza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Artemis II verso la Luna: lancio previsto ad aprileLa NASA ha annunciato che la missione spaziale Artemis II prenderà il via all’inizio di aprile, dopo alcuni rinvii dovuti a problemi tecnici. Artemis II, la NASA punta ad aprile per il lancio della prima missione con equipaggio verso la LunaLa NASA ha annunciato che il lancio della missione Artemis II, la prima con equipaggio a sorvolare la Luna dopo oltre 50 anni, potrebbe avvenire già... NASA Artemis II press conference: Launch target set, rollout planned and questions answered Contenuti e approfondimenti su Kennedy Space Center Temi più discussi: Artemis II, la NASA pronta a riportare l'uomo attorno alla Luna: confermata opportunità di lancio ad aprile; Missione Artemis 2 lancio 2 aprile: equipaggio e sfida con Chang'e-7; Conclusa la Flight Readiness Review per Artemis II: via libera al ritorno in rampa; Nasa autorizza il razzo Artemis II per possibile lancio ad aprile. Artemis II: dal Kennedy Space Center aggiornamento rollout e lancio Aprile 2026Il razzo Artemis II punta al trasferimento sulla rampa di lancio 39B per il 20 marzo, con uno slittamento di 24 ore, mantenendo l'obiettivo del lancio per l'inizio di aprile ... adnkronos.com Nasa conferma il lancio di Artemis II verso la Luna per il 1° aprileDopo la riparazione al razzo Space Launch System la capsula Orion tornerà in rampa al Kennedy Space Center; finestre di backup dal 2 al 6 aprile o slittamento a fine aprile ... laregione.ch Il #14marzo 1995 #NormanThagard è il primo astronauta americano su un vettore russo. Nella missione di 115 giorni, partita dal Kazakistan Thagard, a bordo della Mir-18, porta a termine 28 esperimenti. L'atterraggio avviene al Kennedy Space Center a bord x.com Del 28 gennaio 1986, Kennedy Space Center, Florida. In pochi secondi, la missione dello Space Shuttle Challenger si è trasformata in tragedia: lo shuttle si è distrutto dopo solo 73 secondi di volo. Sette persone a bordo e nessuna possibilità di salvezza. Quel - facebook.com facebook