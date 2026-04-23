Oria raccolta fondi e cure in Messico per Gioia | in campo anche la cooperativa San Bernardo

A Oria si moltiplicano le iniziative di solidarietà per aiutare Gioia, una ragazza che necessita di cure in Messico. Tra le azioni avviate ci sono una raccolta fondi e interventi della cooperativa San Bernardo, coinvolta nel supporto al viaggio della speranza. La Questura locale si è inoltre attivata per facilitare il rilascio del passaporto direttamente a domicilio. Questi interventi si inseriscono in un quadro di aiuto collettivo volto a sostenere la giovane nel suo percorso di cura.

ORIA – Salvadanai della solidarietà, la Questura che si attiva a domicilio per il rilascio del passaporto, la cooperativa San Bernardo che prende in carico il “viaggio della speranza” in Messico. Giorgia Patisso, la 32enne di Oria, ex infermiera, che dal 2021 combatte una battaglia silenziosa.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Malattie rare: anche Cava si mobilita per Morena, la raccolta per le cure in MessicoI cicli completi sono tre, e noi siamo solo al primo: questo significa che la nostra raccolta fondi deve continuare, perché senza l’aiuto di chi ci... Leggi anche: Tre pulmini da salvare, la raccolta fondi promossa da Cooperativa Assofa