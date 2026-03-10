Tre pulmini da salvare la raccolta fondi promossa da Cooperativa Assofa

Cooperativa Assofa, con il supporto dell’Associazione Amici di Coop Assofa, ha avviato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma CrowdForLife di Credit Agricole. L’obiettivo è raccogliere fondi per salvare tre pulmini utilizzati nelle attività della cooperativa. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità nel sostegno alle esigenze dell’organizzazione. La campagna è aperta a donazioni di qualsiasi entità.

L’obiettivo è la raccolta di 20.000 euro da destinare alle spese di officina e carrozzeria per dare nuova vita ai tre pulmini utilizzati per il trasporto di persone con gravi disabilità Cooperativa Assofa, attiva a Piacenza dal 1987, fornisce servizi socioassistenziali all’interno di un centro socioriabilitativo diurno per ragazzi e ragazze con disabilità gravi e gravissime. Si tratta di un servizio provvidenziale, un sostegno a intere famiglie. Queste attività impediscono che situazioni di grave disabilità possano portare a isolamento e chiusura. Circa 100 persone con disabilità gravi e gravissime ricevono assistenza e svolgono attività laboratoriali e ricreative, vengono aiutate a riscoprire le loro abilità e, insieme a queste, il loro valore sociale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Sezze, donata la sonda ecografica alla Casa della Salute grazie alla raccolta fondi promossa da varie associazioniSezze, il Comitato “Sezze per la salute” dona una sonda ecografica alla Casa della Salute grazie alla raccolta fondi di novembre.

Bipres, Valbonesi (Pd) chiama a raccolta la Regione: “I sindacati propongono la cooperativa per salvare i posti”Il consigliere regionale chiede alla Giunta di sostenere il progetto dei lavoratori per il rilancio dell'azienda: "Dobbiamo tutelare l'occupazione a...

Tutti gli aggiornamenti su Cooperativa Assofa

Discussioni sull' argomento Cooperativa Assofa: tre pulmini da salvare; Tre pulmini da salvare, raccolta fondi promossa dalla Cooperativa Assofa; Controllo di vicinato, sottoscritto in prefettura il protocollo d'intesa con il comune di Fiorenzuola; Controllo di vicinato, sottoscritto in prefettura il protocollo d’intesa con il comune di Fiorenzuola.

L'appello per dare un aiuto, la Cooperativa Assofa ha bisogno di noi Amici CoopAssofa - facebook.com facebook