Oppo Find X9 Ultra punta a riscrivere le regole della fotografia

Oppo ha annunciato il lancio del nuovo modello Find X9 Ultra, segnando il debutto internazionale della serie Ultra, ora disponibile anche in Europa. Il dispositivo punta a rivoluzionare il settore della fotografia con nuove caratteristiche e tecnologie avanzate. La presentazione ufficiale ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che attendono di vedere come il prodotto si posizionerà sul mercato rispetto alle precedenti generazioni.

(Adnkronos) – Oppo Find X9 Ultra si presenta come un debutto insolito nella strategia del produttore, che porta per la prima volta la serie Ultra sui mercati internazionali, Europa inclusa. Il dispositivo non si limita a inseguire la concorrenza sul piano dei numeri, ma cerca di stabilire un nuovo standard qualitativo attraverso una collaborazione profonda con Hasselblad. L'estetica stessa del terminale richiama il mondo della fotografia professionale, con un modulo circolare che imita le lamelle dell'otturatore e dettagli che evocano le ghiere di messa a fuoco delle lenti tradizionali. Sotto la scocca, il terminale adotta la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportata da configurazioni che raggiungono i 16GB di RAM e 1TB di archiviazione interna.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Oppo Find X9 Pro - Si scrive Pro, si legge Ultra Notizie correlate Oppo Find X9 Ultra, l’evoluzione della fotografia mobile di fascia altaLe prime immagini dal vivo di Oppo Find X9 Ultra hanno subito catturato l’attenzione: il grande oblò circolare sul retro non lascia dubbi, siamo di... A Chengdu Oppo lancia Find X9 Ultra, lo smartphone più raffinato mai realizzato per la fotografiaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Recensione Oppo Find X9 Ultra; Recensione OPPO Find X9 Ultra: lo smartphone davvero Ultra; Al via i preordini di OPPO Find X9 Ultra: bastano 99 centesimi per uno sconto da 100 euro; Recensione OPPO Find X9 Ultra: torna lo zoom 10X sul cameraphone più completo | VIDEO. OPPO Find X9 Ultra smontato: questo video svela i segreti sotto la scoccaOPPO Find X9 Ultra protagonista di un video teardown: tutti i segreti all'interno del nuovo top di gamma del brand. gizchina.it Recensione Oppo Find X9 Ultra: entusiasmo fotografico in 100 scattiScopri l'innovativo Oppo Find X9 Ultra, un cameraphone che offre qualità fotografica elevata e realismo senza pari. igizmo.it VILLA DA 10 MILIONI di €!! PLAY da OPPO Find X9 Ultra Oggi ho avuto l'opportunità di mettere alla prova il nuovo Oppo Find X9 Ultra in un contesto davvero esclusivo: una villa sul lago di Como! Ho iniziato il test con la fotocamera grandangolare, che di sol - facebook.com facebook Oppo Find X9 Ultra sfida i giganti della fotografia: debutto ufficiale e arrivo in Italia x.com