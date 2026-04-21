A Chengdu, Oppo presenta il nuovo Find X9 Ultra, uno smartphone progettato per offrire una qualità fotografica superiore. Il dispositivo si distingue per il design raffinato e le caratteristiche avanzate dedicate alla fotografia. La presentazione avviene in un contesto ufficiale nella città cinese, senza rivelare dettagli sui prezzi o sulle specifiche tecniche. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali dell’azienda.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C'è un motivo per cui Oppo ha scelto Chengdu per presentare al mondo il suo smartphone più ambizioso di sempre. Non Pechino, non Shanghai, nè Shenzen, ma la capitale del Sichuan, città dove convivono i panda giganti e la cucina più piccante d'Asia, i vicoli imperiali e una scena creativa tra le più vivaci della Cina contemporanea. Una metropoli che sa essere sofisticata e popolare allo stesso tempo, colta e irriverente, antica e proiettata nel futuro. Un luogo, insomma, che assomiglia all'identità che Oppo vuole costruire attorno al nuovo camera flashgrip, Find X9 Ultra.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Chengdu Oppo lancia Find X9 Ultra, lo smartphone più raffinato mai realizzato per la fotografia

Oppo Find X9 Ultra Android Smartphone Unboxing

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