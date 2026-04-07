Sono state diffuse le prime immagini dal vivo di Oppo Find X9 Ultra, uno smartphone di fascia alta dedicato alla fotografia. La presenza di un grande oblò circolare sul retro è ben visibile e lascia intendere un design studiato per migliorare le capacità fotografiche del dispositivo. Al momento non ci sono ulteriori dettagli tecnici o informazioni ufficiali sul prodotto.

Le prime immagini dal vivo di Oppo Find X9 Ultra hanno subito catturato l’attenzione: il grande oblò circolare sul retro non lascia dubbi, siamo di fronte a uno smartphone pensato per la fotografia estrema. Il debutto ufficiale è fissato per il 21 aprile e le indiscrezioni più recenti confermano ambizioni elevate, tra zoom integrato e accessorio opzionale dedicato. Al centro dell’esperienza fotografica del Find X9 Ultra c’è una fotocamera periscopica con zoom ottico fino a 10x, sviluppata in collaborazione con Hasselblad. Zhuo Shijie, product manager della serie Find, ha spiegato che l’obiettivo è offrire un’esperienza tele completa già nella configurazione standard, senza bisogno di accessori. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Oppo Find X9 Ultra, l’evoluzione della fotografia mobile di fascia alta

Oppo find x9 ultra fughe mostrano configurazione massiva della fotocamerauna nuova fuga di notizie rivela dettagli concreti sul prossimo top di gamma di oppo, il find x9 ultra.

Oppo find x9 ultra indiscrezione conferma enorme sporgenza della fotocameral’attesa attorno al find x9 ultra di OPPO cresce tra immagini leaked e voci su potenziamenti significativi nel comparto fotografico.

El OPPO FIND X9 ULTRA sera BRUTAL para juegos y FOTOGRAFIAS de alta RESOLUCION

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