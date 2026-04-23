I Carabinieri hanno concluso un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia, denominata “Back Door”, che ha portato all’esecuzione di 21 misure cautelari. Tra le persone coinvolte ci sono anche individui provenienti dal Saronnese. L’operazione ha riguardato attività di indagine e controlli nel settore dello spaccio di droga. Sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e strumenti legati alle attività illecite.

Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo. A Milano,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Operazione antidroga “Back Door”: coinvolto anche il Saronnese

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