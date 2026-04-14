Partita all' alba in Trentino l' operazione antidroga tocca anche Verona

Da veronasera.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di martedì 14 aprile, in Trentino, è partita un’operazione antidroga chiamata

È scattata nelle prime ore di martedì 14 aprile l’operazione “Daku”, che ha portato all'esecuzione di ben ventotto misure cautelari da parte della polizia di Stato. Coordinata dalla Dda di Trento, si è concentrata su un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga in provincia di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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