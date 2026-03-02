Appalti illeciti e frodi fiscali coinvolto anche l’Abruzzo nell’operazione Dirty Delivery

L'Abruzzo è coinvolto nell'operazione “Dirty Delivery” condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste e Venezia, che ha scoperto un sistema fraudolento nel settore della logistica. Le indagini hanno rivelato pratiche di appalti illeciti e frodi fiscali milionarie, con un meccanismo basato sulla somministrazione illecita di manodopera e altre irregolarità. L'inchiesta ha portato all'identificazione di diverse persone coinvolte.

C’è anche l’Abruzzo nell’operazione “Dirty Delivery” condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste e Venezia, che ha portato alla scoperta di un articolato sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato sulla somministrazione illecita di manodopera e su frodi fiscali milionarie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Operazione “Dirty delivery” negli appalti illeciti di manodopera, indagato un rimineseScoperto dalla Guardia di Finanza di Trieste e Venezia un complesso sistema fraudolento nel settore della logistica fondato su un collaudato... Leggi anche: Brescia, riciclaggio e frodi fiscali: doppia operazione della Guardia di Finanza Contenuti e approfondimenti su Dirty Delivery. Appalti illeciti sulla manodopera e caporalato, maxi frode a Nordest: fatture false per 5,4 milioni e 14 indagatiTRIESTE - Dopo la maxi inchiesta partita a Milano, le indagini sul caporalato proseguono a stretto giro anche a Nordest. La guardia di finanza di Trieste, con l'operazione ... ilgazzettino.it Dirty Delivery, frodi negli appalti della logistica: 120 lavoratori irregolari e 5,4 milioni di fatture false. Coinvolta anche FoggiaTRIESTE – Un articolato sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato su appalti illeciti di manodopera e frodi fiscali milionarie, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza nell’ambito ... statoquotidiano.it