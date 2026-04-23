Un operaio ha riportato ferite al volto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì presso il cantiere sul ponte sull’Adda. Nonostante la preoccupazione cresciuta dopo l’accaduto, le attività di costruzione sono continuate senza interruzioni anche nella giornata successiva, e il cantiere rimane aperto. La situazione ha attirato l’attenzione locale, ma al momento non ci sono state decisioni di sospendere i lavori o di fermare il progetto.

Lodi, 23 aprile 2026 – Il cantiere al ponte sull’Adda non si ferma e i lavori sono proseguiti regolarmente anche nella giornata di ieri, all’indomani dell’ infortunio sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di martedì. Un incidente che ha coinvolto un operaio di 50 anni, rimasto ferito al volto durante le operazioni legate alla trivella. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito al volto da un tubo che si sarebbe staccato nella fase di spegnimento del macchinario. L’impatto è stato violento. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che, valutata la gravità del quadro clinico, hanno disposto il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Niguarda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operaio ferito al volto: sale la preoccupazione sull’Adda. Ma lo stop al cantiere Aipo è scongiurato

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