Incidente sul lavoro a Palo del Colle | operaio ferito gravemente al volto durante lo scarico di un mezzo

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 42 anni questa mattina a Palo del Colle, dove si trovava per scaricare un mezzo gommato e ha subito gravi ferite al volto. La causa del fatto sembra essere un malfunzionamento del carrello elevatore, che ha provocato il crollo di alcune scatole di materiali durante le operazioni. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale con condizioni critiche.

L'infortunio alle 6.30 del mattino: il 42enne colpito dal cedimento improvviso di una paratia, trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle 6:30, a Palo del Colle, dove un operaio di 42 anni è rimasto seriamente ferito durante le operazioni di scarico di un mezzo gommato. Secondo le prime informazioni, l'uomo, di nazionalità straniera, sarebbe stato colpito violentemente al volto a causa del cedimento improvviso di una paratia mentre stava effettuando le operazioni di scarico di un mezzo in piazza Diaz. L'impatto gli avrebbe provocato lesioni significative, rendendo necessario l'immediato intervento dei soccorsi.