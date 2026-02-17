Accende il camino con l’alcol gravemente ustionato

Un uomo di 80 anni si è ustionato gravemente mentre cercava di accendere il camino con l’alcol nella sua casa di San Potito, in provincia di Avellino. La scena si è svolta ieri sera, quando l’uomo ha spruzzato alcol sul fuoco, causando un’esplosione di fiamme che gli ha bruciato le mani e il volto. I vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato i soccorsi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ustionato mentre tentato di accendere il camino nella sua abitazione di San Potito, in provincia di Avellino. L’anziano ha utilizzato alcol etilico per favorire la combustione, ma il ritorno di fiamma lo ha investito al volto, braccia e torace. Dopo essere stato soccorso dai vicini di casa, è stato trasportato al “Moscati” di Avellino, dove i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Le sue condizioni sono sotto stretta osservazione dei medici del reparto grandi ustionati. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accende il camino con l’alcol, gravemente ustionato Ritorno di fiamma mentre accende il camino di casa con l'alcol, anziano ustionato in gravi condizioniUn incidente domestico a Roseto degli Abruzzi ha coinvolto un uomo di 79 anni, rimasto gravemente ustionato. Ritorno di fiamma dal camino: anziano gravemente ustionato, prognosi riservataUn uomo di 79 anni è rimasto gravemente ustionato durante un tentativo di accendere il camino con alcol nella propria abitazione a Roseto degli Abruzzi. ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Accende il camino con l'alcol, gravemente ustionatoUn uomo di 80 anni è rimasto gravemente ustionato mentre tentato di accendere il camino nella sua abitazione di San Potito, in provincia di Avellino. (ANSA) ... ansa.it Accende il camino con un contenitore di alcol etilico: uomo avvolto dalle fiamme, è gravissimoUn 79enne di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ha provato ad accendere il camino un contenitore di alcol etilico: è stato avvolto dalle fiamme. Si trova ricoverato in prognosi riservata. fanpage.it *Accendere un fuoco in un camino è il piacere più solido di qualsiasi altra cosa al mondo* facebook