Operai al lavoro dalle 19 per rifare la strada | come cambia la viabilità per quattro giorni

Da questa sera alle 19 fino alle 6 del mattino successivo, la strada sarà chiusa al traffico per quattro giorni. Gli operai stanno rifacendo il manto stradale, con interventi che riguarderanno il ripristino del asfalto. La chiusura sarà in vigore tutte le sere, fino a mattino, per consentire i lavori di sistemazione. La viabilità subirà modifiche durante questo periodo, con indicazioni specifiche per gli automobilisti.

Dalle 7 di sera alle 6 del mattino strada chiusa per permettere agli operai di eseguire gli interventi di ripristino del manto stradale. Succede a Monza e la strada coinvolta è la via Raiberti nel tratto compreso tra le vie Lecco e Canova.Dal 27 aprile a 30 aprile (compreso) in quel tratto sarà.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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