Livorno via Grande chiusa al traffico per il mercato ambulante | come cambia la viabilità il 19 aprile

Domenica 19 aprile, via Grande a Livorno sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di un mercato ambulante organizzato dall'Associazione nazionale venditori ambulanti e Confesercenti. L’area si trasformerà in uno spazio dedicato alle bancarelle, impedendo il passaggio dei mezzi nella zona interessata. La chiusura si rende necessaria per permettere l’allestimento e lo svolgimento dell’evento, che coinvolge diversi operatori del settore.