Livorno via Grande chiusa al traffico per il mercato ambulante | come cambia la viabilità il 19 aprile
Domenica 19 aprile, via Grande a Livorno sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di un mercato ambulante organizzato dall'Associazione nazionale venditori ambulanti e Confesercenti. L’area si trasformerà in uno spazio dedicato alle bancarelle, impedendo il passaggio dei mezzi nella zona interessata. La chiusura si rende necessaria per permettere l’allestimento e lo svolgimento dell’evento, che coinvolge diversi operatori del settore.
Domenica 19 aprile via Grande si trasforma in un grande mercato all’aperto con l’evento organizzato dall'Associazione nazionale venditori ambulanti e Confesercenti. Dalle 9 fino alle 20 il cuore della città ospiterà circa 90 banchi offrendo ai visitatori un’ampia varietà di prodotti. Per.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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