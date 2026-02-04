Roma i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra La rivelazione

I Friedkin, i proprietari della Roma, stanno valutando un investimento nel baseball americano. Secondo alcune fonti, ci sarebbe un interesse concreto ad acquistare una squadra della Major League Baseball. La notizia ha sorpreso molti appassionati, anche perché finora i Friedkin sono noti soprattutto nel calcio. Ora si parla di un possibile passo nel mondo dello sport statunitense, ma ancora niente è ufficiale. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Ultimissime Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato

Norton-Cuffy Juve, l'interesse di Comolli è concreto: fatta questa mossa durante l'ultima gara del Genoa

La Roma Under 23 come nuova sfida dei Friedkin: cosa manca per iscrivere la squadra in Serie C
La Roma sta lavorando per portare l'Under 23 in Serie C.

Roma, Gasperini-Massara ad alta tensione: il tecnico si sfoga dopo il mercato, i Friedkin provano a mediare
Acque agitate in casa Roma, dove Gasperini non è soddisfatto del calciomercato invernale del ds Massara e non risparmia critiche al suo operato

Juve surclassata dai Friedkin: 20 milioni e scelta Roma | ASRL
Dal campo al mercato: la sfida tra Juventus e Roma è destinata a fare scintille nei prossimi giorni/mesi. La battaglia per la qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più agguerrita

Phillip entra nella storia di Santa Lucia: è il primo di sempre del suo paese ad approdare nella MLS
Donavan Phillip ha firmato un contratto di due anni con il Colorado Rapids, club della Major League Soccer, dopo essere stato selezionato nel 2025

