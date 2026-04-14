Un documento interno di OpenAI, recentemente trapelato, rivela le nuove strategie dell’azienda per il secondo trimestre. La nota descrive l’attenzione verso un modello di intelligenza chiamato Spud e l’obiettivo di sviluppare una piattaforma dedicata a agenti autonomi, denominata Frontier. Questi piani indicano un orientamento verso tecnologie più avanzate nel campo dell’intelligenza artificiale, con focus sulla creazione di strumenti capaci di operare in modo indipendente.

Un documento interno di OpenAI, rivelato dopo una fuga di notizie, traccia la nuova rotta strategica dell’azienda per il secondo trimestre, puntando su un modello di intelligenza denominato Spud e sulla creazione di una piattaforma per agenti autonomi chiamata Frontier. Denise Dresser, responsabile delle entrate presso l’organizzazione, delinea un piano che mira a trasformare i prodotti attuali in infrastrutture operative essenziali, espandendo la presenza oltre il legame con Microsoft attraverso una partnership con Amazon. L’evoluzione verso l’autonomia operativa e il nuovo modello Spud. Il mercato dell’intelligenza artificiale sta attraversando una fase di maturazione dove le semplici interazioni testuali lasciano il posto alla necessità di sistemi capaci di gestire flussi di lavoro complessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI punta agli agenti autonomi: ecco il piano Spud e Frontier

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