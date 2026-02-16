OpenClaw | creatore verso OpenAI rivoluzione in vista per gli agenti digitali autonomi

Peter Steinberg, inventore di OpenClaw, ha deciso di trasferirsi a OpenAI, la società di San Francisco guidata da Sam Altman, per contribuire allo sviluppo di agenti digitali sempre più autonomi. La sua scelta arriva dopo aver rivoluzionato il settore con l’IA personalizzata, che ora potrebbe essere integrata in nuovi strumenti di intelligenza artificiale avanzata. La mossa di Steinberg crea scompiglio nel mondo tech, perché apre nuove possibilità di collaborazione tra le due aziende.

