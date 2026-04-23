OpenAI lancia Images 2.0 | l’IA che progetta grafiche e layout intelligenti

OpenAI ha annunciato il rilascio di Images 2.0, una nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale dedicato alla creazione di contenuti visivi. Il sistema, chiamato gpt-image-2, è in grado di progettare grafiche e layout complessi, offrendo strumenti avanzati per la generazione di immagini e composizioni visive. La presentazione è avvenuta di recente, con dettagli sulle sue funzionalità e applicazioni future.

? Cosa sapere OpenAI presenta il modello gpt-image-2 capace di pianificare layout e contenuti visivi complessi.. Il sistema integra dati web per generare infografiche e pagine editoriali strutturate autonomamente.. OpenAI ha svelato ieri il nuovo modello gpt-image-2, trasformando ChatGPT in uno strumento capace di pianificare e strutturare contenuti visivi complessi anziché limitarsi alla semplice resa estetica. L’aggiornamento, denominato Images 2.0, introduce una capacità di ragionamento che permette al sistema di analizzare le richieste, organizzare la composizione e persino consultare il web per integrare dati aggiornati nelle creazioni grafiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI lancia Images 2.0: l’IA che progetta grafiche e layout intelligenti Zhipu Just Dropped Full Stack AI Model on China Chips: West Panics! Notizie correlate IA e abusi sui minori: OpenAI lancia il piano contro i deepfakeOpenAI ha presentato martedì un piano strategico per potenziare la tutela dei minori negli Stati Uniti, puntando a velocizzare l’individuazione e la... Leggi anche: OpenAI lancia GPT-5.4-Cyber: l’IA senza limiti per la difesa hacker Altri aggiornamenti Temi più discussi: OpenAI lancia ChatGPT Images 2.0: grafica e lavoro alla massima potenza; ChatGPT Images 2.0, OpenAI porta la generazione visiva dentro i flussi di lavoro; Blog | ChatGPT ora usa il web per generare immagini: in cinque punti cosa cambia con Images 2.0; OpenAI lancia l'IA che realizza fumetti e campagne pubblicitarie. OpenAI lancia ChatGPT Images 2.0: ora l'IA ragiona prima di disegnareOpenAI annuncia il debutto di ChatGPT Images 2.0, evoluzione che integra capacità di ragionamento e una gestione senza precedenti del testo e delle proporzioni. Il nuovo modello gpt-image-2 è già disp ... hwupgrade.it ChatGPT Images 2.0: OpenAI aggiorna la generazione di immaginiOpenAI lancia ChatGPT Images 2.0 con nuovi formati, output multipli e API per la generazione di immagini AI più precise. techprincess.it # qui vi voglio: [https://www.dagospia.com/cronache/openai-lancia-chatgpt-images-2-0-modello-intelligenza-artificiale-capace-471768](https://www.dagospia.com/cronache/openai-lancia-chatgpt-images-2-0-modello-intelligenza-artificiale-capace-471768) - facebook.com facebook Professioni a rischio. OpenAI lancia ChatGPT Images 2.0: strumenti pro per la grafica primaonline.it/2026/04/22/471… x.com