OpenAI a portata di tutti | la mossa da 75 milioni di Robinhood

Il 17 aprile, Robinhood Ventures Fund I ha investito 75 milioni di dollari in OpenAI. L'operazione è stata effettuata attraverso il ticker Rvi, consentendo ai trader retail di accedere indirettamente alle attività della società tecnologica. Questa mossa mira a rendere più accessibile l'intelligenza artificiale a un pubblico più ampio, senza che gli investitori abbiano un coinvolgimento diretto con l'azienda.

? Cosa sapere Robinhood Ventures Fund I investe 75 milioni di dollari in OpenAI il 17 aprile.. L'operazione tramite ticker Rvi permette ai trader retail l'accesso indiretto al colosso tecnologico.. Il fondo Robinhood Ventures Fund I ha concluso il 17 aprile un investimento da 75 milioni di dollari in OpenAI, aprendo una via per l’accesso indiretto al colosso dell’intelligenza artificiale tramite il ticker Rvi scambiato al New York Stock Exchange. L’operazione mira a colmare il divario che ha tenuto i piccoli investitori lontani dai mercati privati per troppo tempo. Invece di acquistare azioni dirette della società non quotata, i trader possono ora puntare sul valore di OpenAI acquistando quote del fondo di venture capital gestito da Robinhood.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI a portata di tutti: la mossa da 75 milioni di Robinhood Notizie correlate Addio Juve, offerta di 75 milioni per Thuram: tutti i dettagliColpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: Thuram potrebbe lasciare i bianconeri e trasferirsi altrove. Forestazione in Basilicata: serve un piano da 75 milioni di euroIl segretario generale della FLAI-CGIL Basilicata, Vincenzo Pellegrino, ha espresso forti dubbi sull’efficacia del recente incontro tra la Presidenza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blackout di ChatGPT a livello mondiale mentre OpenAI indaga su problemi di accesso; Quando l’IA ricorda troppo: Penguin Random House contro OpenAI e il nodo del diritto d’autore; Intelligenza artificiale e PMI: Confartigianato porta le imprese al primo grande evento con OpenAI - Radio Bruno; OpenAI aggiorna l’Agents SDK, più controllo e ambienti sicuri. OpenAI introduce la foto di riferimento in ChatGPT per una nuova esperienza utenteOpenAI presenta la funzione di foto di riferimento in ChatGPT, migliorando la personalizzazione e l'interazione con l'intelligenza artificiale. mrw.it OpenAI investe 20 miliardi sui chip per l'inferenza di CerebrasOpenAI ha firmato un accordo miliardario con Cerebras per chip e server, ricevendo in cambio warrant fino al 10% della società. tomshw.it Secondo uno studio, il ChatGPT di OpenAI ha generato insulti e parolacce nelle sue risposte a conflitti umani particolarmente tesi. https://l.euronews.com/9Rla - facebook.com facebook OpenAI lancia ChatGPT Images 2, il modello di generazione immagini aggiornato, capace di creare design per riviste. L'azienda potenzia anche Codex per le imprese con la nuova iniziativa Codex Labs. #openai #chatgpt x.com