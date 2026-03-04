Addio Juve offerta di 75 milioni per Thuram | tutti i dettagli

In casa Juventus si fa strada l’indiscrezione di un’offerta di 75 milioni di euro per Thuram, che potrebbe abbandonare i bianconeri prima dell’inizio della prossima stagione. La trattativa è al centro delle voci di mercato e potrebbe portare a un cambiamento importante nella rosa della squadra. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l’attenzione resta alta su questa possibile cessione.

Colpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: Thuram potrebbe lasciare i bianconeri e trasferirsi altrove. Nell’ultimo periodo il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale e adesso Khephren Thuram è sicuramente uno degli elementi imprescindibili della rosa della Juventus. Il centrocampista francese anche contro la Roma domenica sera ha disputato una buonissima gara, ma adesso dall’Inghilterra arriva una bomba di mercato che fa tremare il popolo di fede bianconera. Secondo quanto riportato da ‘Caughtoffside’, Liverpool e Manchester United sarebbero pronti a fare follie per il cartellino del classe 2001 che è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

