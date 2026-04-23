Ong antirazzista finanziava il Ku Klux Klan

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta conducendo un’indagine su un’organizzazione che si definisce impegnata nella lotta contro l’estremismo di destra. Secondo fonti ufficiali, l’indagine si concentra su presunti finanziamenti ricevuti dall’organizzazione da parte di un’associazione che si proponeva di contrastare il razzismo. Le autorità stanno verificando le fonti di denaro e i rapporti tra le parti coinvolte.

Il Dipartimento di Giustizia Usa indaga su un’organizzazione che si presenta come baluardo contro l’estremismo di destra. L’accusa è di aver versato oltre 3 milioni a gruppi suprematisti e aver foraggiato i militanti per fomentare l’allarme sociale. L’organizzazione che da anni si presenta come uno dei principali baluardi contro l’estremismo di destra finisce ora sotto accusa per aver finanziato proprio quegli ambienti che dice di combattere. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, infatti, ha avviato un’inchiesta sul Southern poverty law center (Splc), contestando il trasferimento di oltre 3 milioni di dollari a soggetti legati a gruppi suprematisti bianchi, tra cui movimenti riconducibili al famigerato Ku Klux Klan.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Ong antirazzista finanziava il Ku Klux Klan» Notizie correlate Leggi anche: Per l’Antimafia Commisso finanziava la ‘ndrangheta Sportello antirazzista, ancora bagarre: "Inutile". Ma il Comune: "Non chiude"Riesplode la polemica sullo sportello antirazzista attivato in Comune dopo la mozione presentata da Fd’I lunedì e discussa in Consiglio Comunale-...