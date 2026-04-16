Per l’Antimafia Commisso finanziava la ‘ndrangheta

Recenti indagini hanno rivelato che l'Antimafia ha accertato come il finanziamento a un noto imprenditore nel settore sportivo fosse collegato alla ‘ndrangheta. L’inchiesta ha portato alla luce relazioni tra l’imprenditore e organizzazioni criminali, evidenziando un coinvolgimento diretto nel sostegno economico all’attività mafiosa. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro più ampio di indagini sulle infiltrazioni criminali nel mondo dello sport e degli affari.

Il calcio italiano ha sempre adorato i presidenti “di rottura”. Rocco Commisso (scomparso pochi mesi fa) per anni ha recitato la parte del patron puro, in perenne guerra contro i “poteri forti”. Ma l’inchiesta antimafia “Risiko” rischia di radere al suolo la sua narrazione. Secondo un’informativa dei Ros (Raggruppamento Operativo Speciale), l’ex presidente della Fiorentina avrebbe finanziato la ‘ndrangheta, versando un milione di euro ai sodali della sua Marina di Gioiosa. Altro che beghe di palazzo: parliamo di un presunto intreccio criminale internazionale che allungherebbe i tentacoli fino a Boston e Providence. Se queste intercettazioni trovassero conferma, l’eredità morale dell’ex patron della Fiorentina verrebbe spazzata via da una cupa storia di capitali e consorterie mafiose.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per l’Antimafia Commisso finanziava la ‘ndrangheta Notizie correlate Leggi anche: Maxi operazione contro la ‘Ndrangheta, arrestati 7 affiliati della cosca Commisso Colpo storico alla ‘ndrangheta: decapitata la rete transnazionale della cosca CommissoI dettagli dell’operazione "Risiko", congiunta Ros-Fbi, che ha portato a sette fermi, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inchiesta Risiko sui clan della Locride. Il Ros: Rocco Commisso li finanziò; Siderno, assessore chiede aiuto al presunto boss Commisso per un debito del figlio; Cosimo Commisso presunto Boss di Siderno, rinviato a giudizio in Core Business; SIDERNO:L’EX SINDACO PIETRO FUDA INDAGATO PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA. Il Ros sull'inchiesta 'Risiko': Commisso finanziò il clan Locride. Legali Fiorentina già a lavoroNell'ambito dell'inchiesta 'Risiko' che sta portando avanti la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, emergono scenari. tuttomercatoweb.com Inchiesta Risiko sui clan della Locride. Il Ros: «Rocco Commisso li finanziò»Secondo un’informativa dei Carabinieri agli atti dell’operazione antimafia, l’imprenditore e presidente della Fiorentina recentemente scomparso avrebbe versato 1 milione di euro ai sodali della sua ... reggio.gazzettadelsud.it COMMISSO FINANZIÒ I CLAN DELLA LOCRIDE IL SUO NOME NEI VERBALI DELL'ANTIMAFIA Bomba dalla Calabria! La Gazzetta del Sud di oggi riporta un passaggio esplosivo dell'operazione "Risiko" della DDA di Reggio Calabria: secondo un'infor facebook