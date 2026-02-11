Sportello antirazzista ancora bagarre | Inutile Ma il Comune | Non chiude
L’ennesima polemica tiene banco in città sullo sportello antirazzista aperto in Comune. Dopo la mozione presentata da Fd’I e la discussione in Consiglio, le opposizioni continuano a criticare l’efficacia dell’iniziativa, definendola inutile. L’assessora Marwa Mahmoud ha invece difeso il servizio, spiegando che tra marzo 2025 e gennaio 2026 sono arrivate 86 richieste, con 27 segnalazioni effettive. Di queste, 10 hanno portato all’attivazione di percorsi di sostegno e consulenza leg
Riesplode la polemica sullo sportello antirazzista attivato in Comune dopo la mozione presentata da Fd’I lunedì e discussa in Consiglio Comunale- L’assessora Marwa Mahmoud ha snocciolato su richiesta i dati ("da marzo 2025 a gennaio 2026, lo sportello di via Marzabotto (nella sede di Mondinsieme, ndr) su un totale di 86 aperture, ha raccolto 27 segnalazioni, per 10 delle quali è stato attivato un percorso di sostegno e di accompagnamento attraverso azioni di intermediazione e pareri legali. Alcune hanno riguardato gli ‘hate speech’, i cosiddetti discorsi d’odio"). Ma arrivano gli attacchi del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Sportello Antirazzista
Lo Sportello antirazzista non chiuderà al termine del progetto Cities. VIDEO
#Reggio-Emilia- Sportello || Lo Sportello antirazzista di Reggio Emilia continuerà a essere attivo anche dopo la fine del progetto europeo Cities, prevista per giugno 2026.
Pallavolo. I’ Giglio chiude in ottava posizione il girone d’andata: "Grandi potenzialità ma può ancora migliorare»
La squadra femminile della Pallavolo I’Giglio Castelfiorentino si ferma all’ottavo posto alla fine del girone d’andata in serie B2.
Ultime notizie su Sportello Antirazzista
Argomenti discussi: Sportello antirazzista, ancora bagarre: Inutile. Ma il Comune: Non chiude.
Sportello antirazzista, ancora bagarre: Inutile. Ma il Comune: Non chiudePolemiche tra giunta e opposizione dopo i numeri dell’attività forniti (27 segnalazioni in quasi due anni). Il centrodestra: Non c’erano motivi per aprirlo. L’assessora Mahmoud: Il servizio prosegu ... ilrestodelcarlino.it
Sportello antirazzista, 29 episodi segnalati in dieci mesiA quasi un anno dalla sua attivazione, il discusso ‘sportello antirazzista’ attivato dal Comune di Reggio in ... msn.com
A quasi un anno dalla sua attivazione, il discusso ‘sportello antirazzista’ attivato dal Comune di Reggio in sinergia... - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.