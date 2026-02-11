Sportello antirazzista ancora bagarre | Inutile Ma il Comune | Non chiude

L’ennesima polemica tiene banco in città sullo sportello antirazzista aperto in Comune. Dopo la mozione presentata da Fd’I e la discussione in Consiglio, le opposizioni continuano a criticare l’efficacia dell’iniziativa, definendola inutile. L’assessora Marwa Mahmoud ha invece difeso il servizio, spiegando che tra marzo 2025 e gennaio 2026 sono arrivate 86 richieste, con 27 segnalazioni effettive. Di queste, 10 hanno portato all’attivazione di percorsi di sostegno e consulenza leg

Riesplode la polemica sullo sportello antirazzista attivato in Comune dopo la mozione presentata da Fd’I lunedì e discussa in Consiglio Comunale- L’assessora Marwa Mahmoud ha snocciolato su richiesta i dati ("da marzo 2025 a gennaio 2026, lo sportello di via Marzabotto (nella sede di Mondinsieme, ndr) su un totale di 86 aperture, ha raccolto 27 segnalazioni, per 10 delle quali è stato attivato un percorso di sostegno e di accompagnamento attraverso azioni di intermediazione e pareri legali. Alcune hanno riguardato gli ‘hate speech’, i cosiddetti discorsi d’odio"). Ma arrivano gli attacchi del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sportello antirazzista, ancora bagarre: "Inutile". Ma il Comune: "Non chiude" Approfondimenti su Sportello Antirazzista Lo Sportello antirazzista non chiuderà al termine del progetto Cities. VIDEO #Reggio-Emilia- Sportello || Lo Sportello antirazzista di Reggio Emilia continuerà a essere attivo anche dopo la fine del progetto europeo Cities, prevista per giugno 2026. Pallavolo. I’ Giglio chiude in ottava posizione il girone d’andata: "Grandi potenzialità ma può ancora migliorare» La squadra femminile della Pallavolo I’Giglio Castelfiorentino si ferma all’ottavo posto alla fine del girone d’andata in serie B2. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sportello Antirazzista Argomenti discussi: Sportello antirazzista, ancora bagarre: Inutile. Ma il Comune: Non chiude. Sportello antirazzista, ancora bagarre: Inutile. Ma il Comune: Non chiudePolemiche tra giunta e opposizione dopo i numeri dell’attività forniti (27 segnalazioni in quasi due anni). Il centrodestra: Non c’erano motivi per aprirlo. L’assessora Mahmoud: Il servizio prosegu ... ilrestodelcarlino.it Sportello antirazzista, 29 episodi segnalati in dieci mesiA quasi un anno dalla sua attivazione, il discusso ‘sportello antirazzista’ attivato dal Comune di Reggio in ... msn.com A quasi un anno dalla sua attivazione, il discusso ‘sportello antirazzista’ attivato dal Comune di Reggio in sinergia... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.