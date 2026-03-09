vivo X300 Ultra e X300s | sensori Sony display 144 Hz e batterie da 7000 mAh in arrivo

Dopo settimane di indiscrezioni, Han Boxiao, responsabile di prodotto di vivo, ha pubblicato su Weibo le caratteristiche ufficiali dei nuovi modelli X300 Ultra e X300s. I due smartphone sono dotati di sensori Sony, display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e batterie da 7000 mAh. Le informazioni confermate riguardano anche altri dettagli tecnici ancora non divulgati.

Dopo settimane di rumor, Han Boxiao, product manager di vivo, ha confermato le specifiche di vivo X300 Ultra e X300s attraverso Weibo. Le novità riguardano sia la fotografia avanzata sia l’hardware puro, con sensori potenti, display ad alta frequenza e batterie di grande capacità. Il vivo X300 Ultra punta a rivoluzionare la fotografia su smartphone. La fotocamera ultra-wide da 50 MP, basata sul sensore Sony LYTIA-818 da 11,28 pollici, garantisce scatti fluidi e stabilizzati, con certificazione CIPA 6.0. Un sensore multispettrale da 5 MP contribuisce alla massima fedeltà cromatica. Il modulo principale monta il sensore Sony LYTIA-901 da 200 MP con lunghezza focale di 35 mm, ideale per la street photography. 🔗 Leggi su Billipop.com

