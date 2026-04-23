La Lazio ha superato l’Atalanta ai rigori, qualificandosi per la finale di Coppa Italia. Dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari, il portiere della squadra biancoceleste ha parato quattro dei cinque rigori calciati dagli avversari, contribuendo alla vittoria. La semifinale si è conclusa così e i biancocelesti affronteranno in finale l’Inter. La sfida decisiva si giocherà a breve.

Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, il giovane portiere biancoceleste para quattro rigori su cinque e decide la semifinale: sarà Inter-Lazio all’ultimo atto.. Alla New Balance Arena di Bergamo va in scena una semifinale di Coppa Italia destinata a restare a lungo nella memoria dei tifosi biancocelesti. Atalanta e Lazio chiudono i tempi regolamentari sull’1-1 dopo una gara combattuta e bloccata per lunghi tratti, decisa solo nel finale da due episodi ravvicinati. L’equilibrio si spezza all’84’ con il gol di Romagnoli, bravo a inserirsi in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e a battere Carnesecchi. La gioia della Lazio dura pochissimo: appena due minuti dopo arriva la risposta dell’Atalanta con Pasalic, che firma il pareggio e rimanda ogni verdetto ai supplementari.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Motta eroe ai rigori: la Lazio elimina l’Atalanta e vola in finale di Coppa Italia

PARI BEFFARDO | LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS COPPA ITALIA

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