Omicidio Yana Malayko | ergastolo in appello per l’ex fidanzato

La Corte d’Assise d’Appello ha deciso di confermare l’ergastolo per l’ex fidanzato in relazione all’omicidio di Yana Malayko. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario, con la condanna definitiva per l’imputato. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e giornalistica, mantenendo alta l’attenzione sui dettagli del caso e sulle decisioni della magistratura.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Corte d’Assise d’Appello. La giustizia segna un punto decisivo nel caso dell’omicidio di Yana Malayko. La Corte d’Assise d’Appello del tribunale di Brescia ha condannato all’ergastolo Dumitru Stratan, 36 anni, ex fidanzato della vittima. La sentenza, emessa mercoledì 22 aprile, rappresenta un cambio significativo rispetto al primo grado, quando con rito abbreviato l’imputato era stato condannato a 20 anni di reclusione. In appello, invece, i giudici hanno riconosciuto la premeditazione, aggravante che ha portato alla pena massima. Il delitto e il ritrovamento del corpo. Yana Malayko, 23 anni, originaria dell’Ucraina e residente a Castiglione delle Stiviere, è stata uccisa nella notte del 20 gennaio 2023.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio Yana Malayko: ergastolo in appello per l’ex fidanzato Notizie correlate Femminicidio di Yana Malayko, in Appello ergastolo per l'ex: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneLa Corte d'appello di Brescia, presieduta dal giudice Eliana Genovese, ha condannato all'ergastolo il 36enne Dumitru Stratan, ritenuto colpevole di... Femminicidio di Yana Malaiko, chiesto l’ergastolo in Appello per l’ex fidanzato Dumitru StratanNel processo di secondo grado che si è aperto oggi, mercoledì 25 marzo, la procura ha chiesto l'ergastolo per Dumitru Stratan, accusato di aver... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Femminicidio di Yana Malayko, in Appello ergastolo per l'ex: riconosciuta l’aggravante della premeditazione; Omicidio Yana Malayko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta la premeditazione; Omicidio Yana Malayko, in appello ergastolo per Dumitru Stratan con premeditazione · CosenzaChannel.it; Uccide l'ex fidanzata, mette il corpo in una valigia e la nasconde tra legna e rovi: condannato all'ergastolo. Omicidio Yana Malayko, in appello ergastolo per Dumitru Stratan con premeditazioneLa Corte d’Assise d’appello di Brescia riforma la sentenza di primo grado e riconosce l’aggravante dell’omicidio premeditato ... cosenzachannel.it Omicidio di Yana Malaiko, dopo l'ergastolo in appello all'ex fidanzato il papà si taglia la barba come aveva promesso: «Non potrà più fare del male, la giustizia esiste»«È una risposta forte dello Stato contro ogni forma di violenza di genere». Così l’avvocato Angelo Lino Murtas, legale dei familiari di Yana Malaiko, ha commentato la sentenza della Corte d’assise ... bergamo.corriere.it La Corte d’Assise d’appello di Brescia riforma la sentenza di primo grado e riconosce l’aggravante dell’omicidio premeditato - facebook.com facebook