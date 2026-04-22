Femminicidio di Yana Malayko in Appello ergastolo per l' ex | riconosciuta l’aggravante della premeditazione

In un processo in corso, è stato deciso l’ergastolo per l’ex compagno di Yana Malayko, la 23enne uccisa nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2023 nell’appartamento di Castiglione. La corte d’appello ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, confermando la condanna in presenza di elementi che dimostrano la volontà di commettere il delitto con anticipata pianificazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio di violenza di genere.

La Corte d'appello di Brescia, presieduta dal giudice Eliana Genovese, ha condannato all'ergastolo il 36enne Dumitru Stratan, ritenuto colpevole di omicidio premeditato di Yana Malayko, la 23enne uccisa nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2023 nell'appartamento di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. I giudici hanno respinto la tesi della difesa, sostenuta dall'avvocato Gregorio Viscomi, secondo cui non vi sarebbe stata volontà di uccidere, accogliendo invece la richiesta della Procura e riconoscendo l'aggravante della premeditazione. In primo grado Stratan era stato condannato a 20 anni. "Giustizia è fatta" ha detto alla lettura della sentenza, il padre della giovane, Oleksandr Malayko.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio di Yana Malayko, in Appello ergastolo per l'ex: riconosciuta l’aggravante della premeditazione Notizie correlate Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneMantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. Femminicidio Yana Malaiko, l’Appello ribalta tutto: rinosciuta la premeditazione, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanErgastolo per Dimitru Stratan, il 36enne accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Yana Malaiko dopo averla attirata con una scusa nell’appartamento... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il Giappone chiede più petrolio al Messico; Addio a Massimiliano Lauro: è il quinto morto sul lavoro nel 2026.