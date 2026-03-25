Femminicidio di Yana Malaiko chiesto l'ergastolo in Appello per l’ex fidanzato Dumitru Stratan

Oggi, mercoledì 25 marzo, si è aperto in secondo grado il processo riguardante il femminicidio di Yana Malaiko. La procura ha richiesto l’ergastolo per Dumitru Stratan, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata durante la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. La vicenda riguarda un episodio di violenza che si è verificato in un’abitazione privata.

Nel processo di secondo grado che si è aperto oggi, mercoledì 25 marzo, la procura ha chiesto l'ergastolo per Dumitru Stratan, accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Yana Malaiko la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Femminicido di Yana Malaiko, si torna in aula: per l'ex fidanzato Dumitru Stratan processo di secondo gradoCastiglione della Stiviere (Mantova), 21 gennaio 2026 – L'omicidio di Yana Malaiko e l'occultamento del suo cadavere saranno il 25 marzo davanti alla... Yana uccisa e fatta sparire in un trolley, l’accusa insiste: delitto premeditato, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanMantova, 25 marzo 2025 – ''Yana Malaiko è stata uccisa da Dumitru Stratan in modo sofisticato, pensato, organizzato''. Tutto quello che riguarda Femminicidio di Yana Malaiko chiesto l... Argomenti discussi: Femminicidio Yana Malaiko, al via l’appello a Brescia: al centro la premeditazione. Yana uccisa e fatta sparire in un trolley, l’accusa insiste: delitto premeditato, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanIn primo grado l’uomo era stato condannato a vent’anni, ora il processo d’Appello. Il padre della vittima: Chi progetta un femminicidio deve sapere che non può sperare di essere fuori dal carcere dop ... ilgiorno.it Omicidio di Yana Malaiko, il processo d'appello all'ex fidanzatoSono passati tre anni dall’omicidio di Yana Malaiko, a Castiglione delle Stiviere. La vicenda torna in tribunale a Brescia nel processo d’appello a carico di Dumitru Stratan, condannato a 20 anni in p ... rainews.it