Oggi si tiene l’udienza relativa all’omicidio di Vincenzo Iannitti, il giovane scomparso il 18 marzo e ritrovato due giorni fa a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Il 19enne sospettato ha ammesso di essere coinvolto nel fatto, ma il movente resta ancora da chiarire. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale, mentre gli inquirenti continuano le indagini per fare luce sulle ragioni dietro l’omicidio.

Resta ancora senza risposta la domanda più importante: perché Vincenzo Iannitti è stato ucciso. Il corpo del giovane, scomparso lo scorso 18 marzo, è stato ritrovato due giorni fa a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Per l’omicidio è stato fermato il 19enne Victor Uratoriu, che ha confessato. Durante l’interrogatorio, il 19enne ha ammesso di aver colpito l’amico con due coltellate al petto e di aver successivamente nascosto il corpo. Tuttavia, le sue dichiarazioni sul movente sarebbero apparse contraddittorie, lasciando ancora aperti numerosi interrogativi. Nella giornata di oggi, presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, è prevista l’udienza di convalida del fermo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Omicidio Vincenzo Iannitti, giallo sul movente: oggi l’udienza per il 19enne che ha confessato

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