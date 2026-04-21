Caserta trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti | ha confessato un amico 19enne

A circa un mese dalla sua scomparsa, il corpo di Vincenzo Iannitti è stato ritrovato in una zona di campagna. Un amico di 19 anni ha confessato di aver nascosto il cadavere, che si trovava sotto un cespuglio. La polizia ha arrestato il giovane dopo aver ricevuto la sua testimonianza e aver effettuato i rilievi sul luogo. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte.

È stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Il cadavere è stato individuato in un locale interrato di un'abitazione in ristrutturazione a San Castrese, la frazione di Sessa Aurunca dove il giovane viveva. Nella serata di lunedì, un 19enne amico della vittima è stato portato in caserma, poi interrogato dai pm per diverse ore e ha confessato l'omicidio. Lo avrebbe ucciso con due coltellate, per poi gettare il corpo dal terrazzo nel cortile interno e nasconderlo ricoprendolo con materiali vari. Nei confronti del 19enne è stato eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto del pm per i reati di omicidio e occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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