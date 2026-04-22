Domani mattina si terrà nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l’udienza di convalida del fermo di Victor Uratoriu, 19 anni, accusato dell’omicidio di Vincenzo Iannitti, 20 anni. Uratoriu ha ammesso di aver ucciso l’amico, che è stato trovato morto in circostanze ancora da chiarire. La procedura giudiziaria riguarda il provvedimento di fermo a suo carico.

Sarà celebrata domani mattina, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’udienza di convalida del fermo nei confronti di Victor Uratoriu, 19 anni, che ha confessato l’omicidio dell’amico Vincenzo Iannitti, 20enne. Il corpo della vittima, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto lunedì sera a pochi passi dalla sua abitazione, all’interno del cortile di un edificio abbandonato nel centro di San Castrese, frazione del Comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Di Vincenzo si erano perse le tracce dal 18 marzo scorso. L’ultima volta era stato visto proprio in compagnia di Uratoriu. Dopo il ritrovamento del cadavere, il...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sessa Aurunca, omicidio di Vincenzo Iannitti: domani l’udienza di convalida per il 19enne

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SIcomunicazione. . I messaggi al padre della vittima per depistare le ricerche. Poi la confessione, oltre un mese dopo la scomparsa, solo a seguito del ritrovamento del corpo del 20enne nella cantinola della frazione di San Castrese a #sessaaurunca #omicidi - facebook.com facebook

Il 19enne di origini romene, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, a Caserta, ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di aver colpito Vincen x.com