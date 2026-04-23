Omicidio a Pavia | fermo convalidato per il 16enne del caso Vaccaro

A Pavia, il giudice di Milano ha convalidato il fermo di un sedicenne coinvolto nel caso dell'omicidio di Gabriele Vaccaro. L'adolescente, fermato nelle ultime ore, si trova ora sotto custodia. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell'episodio e stabilire eventuali responsabilità. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi dell'arresto né dettagli sulla vittima sono stati resi pubblici.

? Cosa sapere Il giudice di Milano convalida il fermo del sedicenne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro.. La difesa chiede i domiciliari o il trasferimento in comunità per il minore accusato.. Il giudice dell’istituto minorile Cesare Beccaria di Milano ha convalidato il fermo del sedicenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, avvenuto nel parcheggio Cattaneo vicino al centro storico di Pavia, dove il venticinquenne originario di Favara perdeva la vita dopo un fendente ricevuto. L’udienza di convalida ha messo in luce la gravità della dinamica avvenuta nell’area del parcheggio, non solo per la morte del giovane agrigentino ma anche per il tentativo di omicidio subito da un suo amico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio a Pavia: fermo convalidato per il 16enne del caso Vaccaro Notizie correlate Pavia, omicidio di Gabriele Vaccaro: convalidato l’arresto del 16enneIl giudice per i minori ha convalidato il fermo del minorenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia nella notte tra... Omicidio Gabriele Vaccaro, convalidato il fermo del 16enne. La legale del ragazzo: “Non mangia e non dorme, è distrutto”Pavia, 23 aprile 2026 - "Ha risposto a tutte le domande, ha ricostruito il fatto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Pavia, omicidio Gabriele Vaccaro: in stato di fermo un ragazzo di 17 anni; Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato 16enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio con un cacciavite; Ucciso in un parcheggio a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni. Omicidio di Gabriele Vaccaro: fermato un 16enne e denunciati 4 suoi amici. A incastrarli le immagini della videosorveglianzaDopo i lunghi interrogatori in Questura è scattato il provvedimento di fermo nei confronti del minore italiano di origine egiziana accusato di aver materialmente colpito la vittima con un'arma che al ... ilgiorno.it Omicidio nel parcheggio a Pavia: il 16enne fermato rimane in carcereÈ la disposizione della gip dopo l’udienza di convalida d’arresto. Il giovane avrebbe sferrato il fendente che ha ucciso Gabriele Vaccaro ... laprovinciapavese.gelocal.it Foggia, omicidio di Dino Carta: potrebbe esserci una testimone Potrebbe esserci una potenziale testimone nell’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a Foggia la sera del 13 aprile in via Caracciolo. A svelarlo è stato l’avvocato dei familiari - facebook.com facebook Arrestato Samuele Donadello, 47 anni, per l'omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. #ANSA x.com