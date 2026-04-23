Omicidio stradale nella Valle del Sabato otto mesi per la morte di Luca Massaro

Un uomo di 79 anni residente a Tufo è stato condannato a otto mesi di reclusione con la condizionale per omicidio stradale, in relazione alla morte di un 37enne avvenuta nel gennaio del 2021 nella Valle del Sabato. Il processo si è concluso presso il Tribunale di Avellino, sezione penale, che ha stabilito la condanna senza l’obbligo di espiare la pena in carcere.

Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Penale – ha condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, un 79enne residente a Tufo, ritenuto responsabile della morte di Luca Massaro, trentasettenne originario di Montefusco, deceduto nel gennaio del 2021 a seguito di un grave incidente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "No alle fabbriche di morte nella Valle del Sacco": la Rete delle Mamme chiama alla mobilitazione il 28 marzo Carabinieri rafforzano i controlli in Valle dell’Irno e Valle del Sabato: lotta a furti e drogaIntensificati i servizi di prevenzione e vigilanza con il supporto delle unità speciali per tutelare sicurezza e legalità sul territorio Il Comando... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sindaco e consigliere comunale di Valle Castellana a processo per omicidio stradale, sentiti i carabinieri; Mortale a Valle Castellana, va avanti il processo per omicidio stradale al presidente della provincia Camillo D'Angelo; Omicidio stradale, nel vivo il processo che vede imputati presidente della provincia e consigliere comunale; Tragedia sulla Statale 379: morto carbonizzato Paride Cazzato, positivo all’alcoltest il conducente della BMW. Irpinia, la natura torna a farsi vedere Un’immagine che emoziona e che racconta più di mille parole. Nelle acque del fiume Sabato, nel cuore della Valle del Sabato, un nostro follower ha immortalato uno splendido esemplare di germano reale maschio. Un a - facebook.com facebook