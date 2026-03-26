Il 28 marzo 2026, si terrà una manifestazione a Roma promossa dalla Rete delle Mamme, con partenza da Piazza della Repubblica e arrivo a Piazza San Giovanni. L'organizzazione invita cittadini e istituzioni a partecipare per esprimere contrarietà all'aumento delle attività militari e al riarmo. La mobilitazione si inserisce in un appello che coinvolge anche realtà provenienti da Nord a Sud del paese.

Un polo bellico tra Anagni, Colleferro, Artena e Ferentino. L'allarme per l'impatto ambientale e la sicurezza in un territorio già classificato come Sito di Interesse Nazionale (SIN) La mobilitazione, che confluirà nel corteo nazionale, nasce da una vertenza concreta e allarmante che sta investendo direttamente il basso Lazio. Il riarmo europeo non è più solo un dibattito geopolitico, ma si sta traducendo in cantieri e riconversioni industriali. Spinti dai recenti piani della Commissione Europea e dai fondi del programma ASAP (Act in Support of Ammunition Production), ingenti capitali pubblici vengono dirottati verso l'industria della difesa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - "No alle fabbriche di morte nella Valle del Sacco": la Rete delle Mamme chiama alla mobilitazione il 28 marzo

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