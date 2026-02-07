Nizza Monferrato 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un fiume dopo serata con amici | Trauma cranico e strangolamento ipotesi omicidio

La giovane Zoe Trinchero è stata trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato, poco dopo aver trascorso la serata con gli amici. Le prime ipotesi parlano di trauma cranico e strangolamento. La notizia ha scatenato reazioni nella comunità, con alcuni residenti che si sono radunati sotto la casa di un giovane immigrato, accusandolo di avercela fatta. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia realmente successo quella sera.

Diversi residenti del comune astigiano, appresa la notizia, si sono riuniti sotto la casa di un giovane immigrato con problemi psichiatrici, accusandolo di omicidio. Il giovane però non risulta sotto accusa Una giovanissima ragazza di 17 enne è stata ritrovata senza vita nella notte di oggi,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nizza Monferrato, 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un fiume dopo serata con amici: "Trauma cranico e strangolamento", ipotesi omicidio Approfondimenti su Nizza Monferrato 17enne Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata» Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita ieri sera a Nizza Monferrato, nel Monferrato. Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata» Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume: «Strangolata». Sospettato rischia linciaggio Ultime notizie su Nizza Monferrato 17enne Argomenti discussi: Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio; Sophia Loren: Le foto di famiglia? Torno a quando ero una giovane madre. Il mondo di oggi ha bisogno di luce. Zoe Trinchero, chi era la 17enne trovata morta nel fiume: gli amici hanno visto il corpo. La serata passata con loro, poi si è allontanataSi è allontanata dopo una serata passata con gli amici facendo perdere le sue tracce. Non un messaggio, non una risposta alle chiamate, insistenti, preoccupate. Il ... ilmessaggero.it Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Le indagini sul buco temporaleLa fine di Zoe Trinchero è scritta nei segni scuri che il fango non è riuscito a nascondere: un trauma cranico profondo, ecchimosi sul volto e quei solchi intorno al collo ... leggo.it Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.