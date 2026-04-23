Omicidio nel sottopassaggio a Padova | arrestato un 47enne per la morte di Marco Cossi

Nella notte tra domenica e lunedì, un omicidio si è verificato in un sottopassaggio nel centro di una città. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini e, dopo aver raccolto elementi utili, hanno arrestato un uomo di 47 anni sospettato del delitto. La vittima è un uomo di circa 50 anni, trovata senza vita sul luogo dell’aggressione.

Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in un sottopassaggio cittadino. La Squadra Mobile di Padova ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, ritenuto responsabile della morte di Marco Cossi, 48 anni. La vittima era stata trovata senza vita con numerose ferite da arma da taglio: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata colpita con una quindicina di coltellate. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno portato gli investigatori a individuare nel 47enne il presunto autore dell’aggressione. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Procura di Padova e disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio nel sottopassaggio a Padova: arrestato un 47enne per la morte di Marco Cossi Notizie correlate Padova, omicidio Cossi: arrestato un 47enneLa Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito nelle prime ore di questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti... Padova: omicidio Marco Cossi, persona interrogata per oreUna persona è sottoposta a un interrogatorio nella Questura di Padova, dalle ore 8, in relazione all’omicidio di Marco Cossi, l’uomo di 48 anni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Padova, ragazzo ucciso a coltellate: indagato amico e socio in affari; Omicidio di Marco Cossi a Padova, indagato il socio Samuele Donadello: l'avrebbe ucciso con 15 coltellate; Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, finito sotto torchio per 10 ore; Marco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truck. Padova, l'omicidio di Marco Cossi: arrestato l'amico e socio Samuele DonadelloSecondo quanto emerso durante il lungo interrogatorio di mercoledì, tra i due vi sarebbe stato un rapporto personale e professionale ... rainews.it Omicidio Marco Cossi a Padova, arrestato Samuele Donadello detto Masterchef: movente legato al food truckPer l’omicidio del 48enne Marco Cossi a Padova è stato arrestato Samuele Donadello, di 47 anni, detto Masterchef. Cossi è stato ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella ... virgilio.it Chiesta la misura cautelare in carcere per il 47enne Samuele Donadello, indagato per l’omicidio di Marco Cossi che aveva vissuto a lungo a Noale. Recuperato il coltello consegnato spontaneamente dal sospettato quando si è costituito in questura - facebook.com facebook Arrestato Samuele Donadello, 47 anni, per l'omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. #ANSA x.com