Bra 25enne albanese ucciso con un colpo di pistola

A Bra, un ragazzo albanese di 25 anni è stato colpito da un proiettile e ha perso la vita. La vittima è stata trovata a terra, con il corpo parzialmente coperto di sabbia, in un'area isolata. La polizia sta indagando sul motivo dell’omicidio e sui possibili sospetti. Nessuno si è ancora presentato per fornire dettagli o segnalare movimenti sospetti nelle ore precedenti. La scena del delitto resta sotto stretto controllo.

Il corpo di un 25enne albanese, residente a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, su un terreno ai margini di strada Chivola, che dal centro di Bra porta alla storica frazione di Pollenzo. Ad accorgersi della sua presenza, vicino a un'auto Lancia Ypsilon di colore nero, probabilmente di proprietà della stessa vittima, è stato un automobilista di passaggio, che ha dato l'allarme. Le autorità non confermano, ma sarebbe stato ucciso da un colpo di pistola alla testa. L'arma non sarebbe stata trovata sul luogo dell'accaduto e quindi ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio. Il ritrovamento a Bra. La vittima è un 25enne albanese, ucciso con un colpo di pistola alla nuca. La procura di Asti ha aperto l'indagine